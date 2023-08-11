Менеджер Поветкина рассказал, сколько Емельяненко может получить за бой с Тайсоном

«Если бой Фёдора и Тайсона будет соглавным, он может стоить от 800 тысяч до 1,5 миллионов долларов. Не хочется занижать достоинства Емельяненко и Тайсона. Была бы моя воля, я бы заплатил им больше – по именам они заслуживают. Но это не главный поединок вечера и понятно, что он выставочный, поэтому не может быть больше четырёх раундов. На месте промоутера я бы старался уговорить Фёдора подраться за 500-800 тысяч долларов», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».