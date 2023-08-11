Иван Емельяненко раскрыл, когда впервые возникла идея боя Федора с Тайсоном

«Бой Фёдора с Тайсоном задумывался ещё со времён Pride, и сейчас хорошее время его организовать. Масштабы личности Фёдора и Тайсона точно сопоставимы, а в лучшей форме на данный момент Фёдор.



Брат давно хотел выступить по боксу, но карьера в ММА и травмы мешали ему. На данных этапах карьеры спортсменов я точно уверен в победе брата, все видят по соцсетям, что он в отличной форме», — приводит слова Ивана телеканал UDAR.