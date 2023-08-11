Александр Емельяненко готов заменить брата в бою с Тайсоном

«Уверен, что наибольшую кассу в мире собрал бы турнир, где в качестве главных событий были бы поединки Илона Маска и Марка Цукерберга, а также Фёдора Емельяненко с Майком Тайсоном. Не будем говорить о месте проведения боя, но Фёдор своей карьерой заслужил подобный бой. Мы неоднократно вместе тренировались, у него хороший бокс.



Кстати, вчера разговаривал с Александром Емельяненко, его эти новости очень возбудили. Сказал, что, если у Фёдора не получится, готов выскочить против Тайсона, он сейчас в хорошей форме. Не сомневаюсь, что Фёдора и Тайсона захотят посмотреть все. Даже те, кто будут находиться за десять километров от места проведения, возьмут подзорные трубы», – привожиь слова Хрюнова «РИА Новости Спорт».