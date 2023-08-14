Чисора: бой Усика и Фьюри не состоится

«Этого боя не будет. Я не думаю, что он когда-либо состоится. Филипп Хргович является обязательным претендентом по линии IBF, у Усика есть Даниэль Дюбуа, а после этого Хргович потребует обязательной защиты.



Я просто понимаю, что много бойцов ждут своих обязательных защит, и я не верю, что мы увидим этот поединок, потому что сейчас Фьюри проведёт бой с Нганну», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Seconds Out.