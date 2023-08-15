Американский боксер раскритиковал США за качество еды

«Это просто: женщины, еда, культура. Есть одна вещь, которую ты должен понимать. Когда нибудь я вернусь в Америку, чтобы увидеть свою маму. Но что я там буду есть? Вся еда там генно модифицированная, курица — ненастоящая! Что, черт возьми, я буду есть? Я чертов фанатик! Я помешан на здоровье.



Я хочу просто приехать в Америку, увидеть свою маму, прогуляться, сходить в магазины, провести с ней время» — сказал Джонсон.