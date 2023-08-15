Американский боксер раскритиковал США за качество еды

Американский боксер Джонсон заявил, что в США вся курица содержит ГМО
Американский боксер Кевин Джонсон рассказал, почему любит Россию. Его слова передает «Матч ТВ».
«Это просто: женщины, еда, культура. Есть одна вещь, которую ты должен понимать. Когда нибудь я вернусь в Америку, чтобы увидеть свою маму. Но что я там буду есть? Вся еда там генно модифицированная, курица — ненастоящая! Что, черт возьми, я буду есть? Я чертов фанатик! Я помешан на здоровье.
Я хочу просто приехать в Америку, увидеть свою маму, прогуляться, сходить в магазины, провести с ней время» — сказал Джонсон.
43-летний боксер за свою карьеру провел 58 боев на профессиональном ринге, из которых 35 раз выходил победителем.
В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Бой продлился все три раунда, заявленные правилами, и завершился победой 43-летнего американского бойца, судьи присудили ему победу раздельным решением. 18 августа в Москве проведет бой с чемпионом мира 2021 россиянином Марком Петровским.