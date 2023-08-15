Майк Тайсон оценил боксерские навыки Нганну перед боем с Фьюри

«У него было много профессиональных боёв, просто он никогда не участвовал в профессиональном боксёрском поединке. Работая с Фрэнсисом, я убедился, что у него есть способности. Думаю, у него хорошие перспективы. Поединок не будет таким односторонним, как думают многие. Я определённо верю, что бой будет конкурентным», — сказал Тайсон на канале ESPN в YouTube.