Боксер Джонсон объяснил, почему не сдаст паспорт США после получения гражданства РФ

Боксер Кевин Джонсон рассказал, что после получения гражданства РФ не сдаст паспорт США. Он пояснил, что не сделает это из-за своей семьи, оставшейся в Соединенных Штатах, пишет РИА «Новости».

Спортсмен пояснил, что в четверг, 17 августа, получит гражданство России. Он добавил, что ему пришлось оформить большое количество документов.

Вместе с тем, пояснил Джонсон, он не планирует отказываться от паспорта США. Он уточнил, что в стране остались его мама, дочь, братья и сестры.

По словам боксера, в силу обстоятельств он пять лет не видел близких, не смог поехать на похороны родственников, которые умерли за эти годы. Мать и дочь также не смогли приехать к нему.

Спортсмен уточнил, что не желает терять родных, лишаться возможности увидеться с ними. В силу этого он полагает разумным оставить американский паспорт.

В активе боксера, экс-претендента на титул чемпиона мира по версии WBC, 59 профессиональных боев. Он одержал победу 36 раз, 21 раз потерпел поражение, две схватки закончились вничью.

Ранее экс-боец ММА Джефф Монсон официально отказался от гражданства Соединенных Штатов. Свой паспорт он сдал в американской дипмиссии в Стамбуле.