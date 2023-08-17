Американский боксер пришел на взвешивание в майке с изображением Путина

Американский боксер Кевин Джонсон вышел на взвешивание перед боем с россиянином Марком Петровским в майке с российским триколором и изображением президента РФ Владимира Путина.

В апреле Джонсон обратился к Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства России.