Американский боксер пришел на взвешивание в майке с изображением Путина

Американский боксер Кевин Джонсон пришел на взвешивание в майке с российским триколором и изображением Путина
Американский боксер Кевин Джонсон вышел на взвешивание перед боем с россиянином Марком Петровским в майке с российским триколором и изображением президента РФ Владимира Путина.
В апреле Джонсон обратился к Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства России.
Бой 43 летнего Джонсона и чемпиона мира 2021 24 летнего Петровского пройдет 18 августа в Москве. На счету Джонсона 35 побед, 21 поражение и две ничьих на профессиональном ринге. По ходу карьеры американец боксировал с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руисом, Кубратом Пулевым, Дереком Чисорой и многими другими.
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