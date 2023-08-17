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Американский боксер Кевин Джонсон пришел на взвешивание в майке с российским триколором и изображением Путина

Американский боксер Кевин Джонсон вышел на взвешивание перед боем с россиянином Марком Петровским в майке с российским триколором и изображением президента РФ Владимира Путина.

Американский боксер пришел на взвешивание в майке с изображением Путина
© Матч ТВ

В апреле Джонсон обратился к Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства России.

Бой 43 летнего Джонсона и чемпиона мира 2021 24 летнего Петровского пройдет 18 августа в Москве. На счету Джонсона 35 побед, 21 поражение и две ничьих на профессиональном ринге. По ходу карьеры американец боксировал с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руисом, Кубратом Пулевым, Дереком Чисорой и многими другими.

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