Альварес высказался по поводу реванша с Дмитрием Биволом

«Я пытался, но он начал чего-то требовать, только усложняя процесс. Поэтому я подумал, что лучшим вариантом было бы двигаться дальше. Я бы хотел провести матч-реванш, но прямо сейчас мы не сможем этого сделать», — приводит слова Альвареса издание boxingnews24.