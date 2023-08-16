Американский боксер назвал безумием отстранение российских спортсменов от соревнований
Известный американский боксер Кевин Джонсон резко высказался об отстранении спортсменов из России от участия в международных соревнованиях. Его слова передает РИА Новости.
«Это просто безумие. Чума поразила мир. Вы не делали мне ничего плохого, я не делал ничего ужасного вам. Какая разница между нами? За что русских отвергают? Я не думаю, что это честное решение. Вы, ребята, не делали ничего плохого другим», — сказал Джонсон.
На текущий момент Международный олимпийский комитет (МОК) еще не приглашал россиян и белорусов к участию в Играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
27 июля Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие своих атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Беларуси.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.
При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.