«Это просто безумие. Чума поразила мир. Вы не делали мне ничего плохого, я не делал ничего ужасного вам. Какая разница между нами? За что русских отвергают? Я не думаю, что это честное решение. Вы, ребята, не делали ничего плохого другим», — сказал Джонсон.