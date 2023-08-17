Чемпионка мира по боксу заявила, что победила бы Джейка Пола

«Я бы действительно хотела сразиться с Джейком Полом. Я бы выгирала, и он это знает. Он знает это! Джейк Пол, послушай, Нейт Диаз не настоящий боксёр. Он боец ММА, а не боксёр. Оказавшись на ринге, он не мог использовать свои удушающие приёмы, свои удары ногами, своё джиу-джитсу, что и дало Полу огромное преимущество.



Я имею в виду, что он только сбил Диаза с ног, а не выбил из него всё, что было. Честно говоря, у него был настоящий бой против Томми Фьюри. Джейк Пол наносит удары парням с очень плохой защитой, и он не смог бы сделать этого со мной. У меня слишком много опыта для него», — сказала Шилдс TMZ.