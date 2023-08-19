Перед боем американского боксера Джонсона включили гимн России

Перед боем бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Кевина Джонсона против россиянина Марка Петровского был вынесен государственный флаг РФ и включен гимн России. Об этом сообщает РИА Новости.

Джонсон слушал исполнение, положив руку на сердце. Поединок прошел в Москве и продлился все шесть раундов, по итогам которых победа судейским решением была присуждена Петровскому. В марте Кевин Джонсон обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой получить гражданство России.