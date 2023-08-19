Перед боем американского боксера Джонсона включили гимн России

Перед боем американского боксера Джонсона с Петровским включили гимн России
Перед боем бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Кевина Джонсона против россиянина Марка Петровского был вынесен государственный флаг РФ и включен гимн России. Об этом сообщает РИА Новости.
Джонсон слушал исполнение, положив руку на сердце. Поединок прошел в Москве и продлился все шесть раундов, по итогам которых победа судейским решением была присуждена Петровскому. В марте Кевин Джонсон обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой получить гражданство России.
15 августа американец получил лицензию Федерации бокса России. Джонсон изменил свое имя в честь Путина, взяв отчество Владимирович. 43-летний боксер за свою карьеру провел 59 боев на профессиональном ринге, из которых 35 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Бой продлился все три раунда, заявленные правилами, и завершился победой 43-летнего американского бойца, судьи присудили ему победу раздельным решением.