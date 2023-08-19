Монсон завершил карьеру боксера
Российский боец Джефф Монсон завершил карьеру боксера. Об этом он рассказал ТАСС.
«Я завершил карьеру в боксе, уже все», - сказал спортсмен.
По словам спортсмена, он устал от бокса, и теперь будет выступать только в смешанных единоборствах - по правилам ММА.
В ночь на субботу Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Поединок прошел в Москве и завершился ничьей.
Монсон - бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Ему 52 года, в ММА он одержал 61 победу, потерпел 27 поражений и 2 поединка завершил вничью.
Монсон в 2018 году отказался от гражданства США и получил российское гражданство.
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