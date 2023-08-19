Российский боец Джефф Монсон завершил карьеру боксера. Об этом он рассказал ТАСС.

«Я завершил карьеру в боксе, уже все», - сказал спортсмен.

По словам спортсмена, он устал от бокса, и теперь будет выступать только в смешанных единоборствах - по правилам ММА.

В ночь на субботу Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Поединок прошел в Москве и завершился ничьей.

Монсон - бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Ему 52 года, в ММА он одержал 61 победу, потерпел 27 поражений и 2 поединка завершил вничью.