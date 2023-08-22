Усик: мне нужен бой с Фьюри

«Мне нужен бой с Тайсоном Фьюри. Он обладает титулом WBC. Если взять мои три и его один – вместе это четыре. И это абсолют в супертяжёлом весе. Я должен получить с ним бой и шанс стать абсолютным чемпионом мира.



Ему тоже нужна такая возможность, но он не особо в этом заинтересован. Я думаю о спортивном аспекте. Понятно, что финансы тоже играют роль, поскольку это профессиональный спорт, это шоу. Но у меня в приоритете спортивные достижения», — заявил Усик в своём канале на YouTube.