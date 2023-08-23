Глава IBA Кремлев сообщил о конфликте с МОК

«Сегодняшнее руководство Международного олимпийского комитета полностью дискредитировало себя и потеряло уважение у всего спортивного сообщества. Их поведение похоже на собственную частную лавочку, именно руководства. У нас нет проблем с олимпийским движением, олимпийской семьей. Есть проблемы с персоналиями, которые сидят в руководстве. Уверен, что в ближайшее время это прекратится. Всем уже надоел этот цирк», — сказал Кремлев.