Глава IBA Кремлев сообщил о конфликте с МОК

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев раскритиковал руководство Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова передает «Чемпионат».
«Сегодняшнее руководство Международного олимпийского комитета полностью дискредитировало себя и потеряло уважение у всего спортивного сообщества. Их поведение похоже на собственную частную лавочку, именно руководства. У нас нет проблем с олимпийским движением, олимпийской семьей. Есть проблемы с персоналиями, которые сидят в руководстве. Уверен, что в ближайшее время это прекратится. Всем уже надоел этот цирк», — сказал Кремлев.
МОК считает, что в IBA управленческий кризис. Стоит отметить, что организация допустила до международных соревнований российских спортсменов с национальной символикой несмотря на запрет МОК.
На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.