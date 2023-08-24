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Майк Тайсон: Нганну в бою с Фьюри может понадобиться лишь один удар

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон поделился мнением о перспективах экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. «Железный Майк» готовит Нганну к этому бою.

Майк Тайсон поделился мнением о перспективах Нганну в поединке с Тайсоном Фьюри
© Betassist

«Этот парень очень сильно бьёт. Нганну начал двигаться быстрее, я работал над его скоростью. Ему нужен лишь один или два точных удара.

Фьюри никогда не дрался с боксёром, который может нанести столь сильный удар. Я думаю, что Нганну бьёт сильнее, чем кто-либо из предыдущих соперников Фьюри.

Нганну нужно будет проявить свою агрессию на полную. Ударить его по корпусу, по голове, как мы отрабатывали», — цитирует Тайсона talkSPORT.

Бой Нганну и Фьюри будет проходить 28 октября 2023 года. Поединок по правилам бокса пройдёт в Саудовской Аравии.