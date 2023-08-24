Майк Тайсон поделился мнением о перспективах Нганну в поединке с Тайсоном Фьюри

«Этот парень очень сильно бьёт. Нганну начал двигаться быстрее, я работал над его скоростью. Ему нужен лишь один или два точных удара.



Фьюри никогда не дрался с боксёром, который может нанести столь сильный удар. Я думаю, что Нганну бьёт сильнее, чем кто-либо из предыдущих соперников Фьюри.



Нганну нужно будет проявить свою агрессию на полную. Ударить его по корпусу, по голове, как мы отрабатывали», — цитирует Тайсона talkSPORT.