Майк Тайсон поделился мнением о перспективах Нганну в поединке с Тайсоном Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон поделился мнением о перспективах экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. «Железный Майк» готовит Нганну к этому бою.
«Этот парень очень сильно бьёт. Нганну начал двигаться быстрее, я работал над его скоростью. Ему нужен лишь один или два точных удара.
Фьюри никогда не дрался с боксёром, который может нанести столь сильный удар. Я думаю, что Нганну бьёт сильнее, чем кто-либо из предыдущих соперников Фьюри.
Нганну нужно будет проявить свою агрессию на полную. Ударить его по корпусу, по голове, как мы отрабатывали», — цитирует Тайсона talkSPORT.
Бой Нганну и Фьюри будет проходить 28 октября 2023 года. Поединок по правилам бокса пройдёт в Саудовской Аравии.