В Федерации бокса России ответили на вопрос об участии в ОИ-2024

«Мы в вопросе Олимпийских игр — 2024 ничем не отличается от других российских атлетов. Ждём, пока прояснится позиция Олимпийского комитета, государственная позиция. Мы здесь люди соподчинённые. Но мы не унываем, мы люди позитивные, чёткие и государственные», — передаёт слова Кириенко на пресс-конференции журналист «Чемпионата» Александр Фролов.