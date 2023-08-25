Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской ассоциации (IBF) Александр Усик провел открытую тренировку в Польше.

Украинский спортсмен, продолжающий подготовку к бою против британца Даниэля Дюбуа, после основной тренировки исполнил перед собравшимися зрителями зажигательный танец.

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Бой между Усиком и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. Это будет бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (2-я защита Усика), The Ring (1-я защита Усика) в тяжелом весе.