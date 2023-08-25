Боксер Габил Мамедов стал пятикратным чемпионом России

Габил Мамедов завоевал золото чемпионата России по боксу. В финале соревнований Мамедов победил Илью Попова. Спортсмены выступают в весовой категории до 63,5 кг. Победу Габил добыл раздельным решением судей. Для Мамедова это золото стало пятым в рамках чемпионатов России.

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«Бой получился действительно тяжёлый. Илья мой постоянный соперник. Безумно сильно его уважаю. Слава Богу сегодня мне удалось одержать победу», — сказал Мамедов после боя.

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Сандан Санданов и Тенгиз Котоян.