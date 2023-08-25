Стала известна дата реванша Дацика и Емельяненко

«В разработке находится бой Дацика и Емельяненко, который сейчас восстанавливается и уже находится в приличном состоянии, в приличной форме. Ему нужно продолжать жить, продолжать выступать, мы с нетерпением ожидаем его возвращения», — заявил Хрюнов.