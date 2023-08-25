Стала известна дата реванша Дацика и Емельяненко

Промоутер Хрюнов анонсировал реванша Дацика и Емельяненко в конце октября 2023
Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что второй поединок по правилам бокса между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко состоится в конце октября. Его слова передает Metaratings.
Хрюнов заявил, что бой пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«В разработке находится бой Дацика и Емельяненко, который сейчас восстанавливается и уже находится в приличном состоянии, в приличной форме. Ему нужно продолжать жить, продолжать выступать, мы с нетерпением ожидаем его возвращения», — заявил Хрюнов.
В настоящее время Емельяненко проходит курс лечения от алкоголизма в реабилитационном центре, расположенном в Ингушетии.
Газета.Ru: главные новости