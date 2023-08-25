$94.40-0.04102.47+0.23

Промоутер Хрюнов анонсировал реванша Дацика и Емельяненко в конце октября 2023

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что второй поединок по правилам бокса между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко состоится в конце октября. Его слова передает Metaratings.

Стала известна дата реванша Дацика и Емельяненко
© Газета.Ru

Хрюнов заявил, что бой пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«В разработке находится бой Дацика и Емельяненко, который сейчас восстанавливается и уже находится в приличном состоянии, в приличной форме. Ему нужно продолжать жить, продолжать выступать, мы с нетерпением ожидаем его возвращения», — заявил Хрюнов.

В настоящее время Емельяненко проходит курс лечения от алкоголизма в реабилитационном центре, расположенном в Ингушетии.

Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости