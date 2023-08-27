Усик нокаутировал британца Дюбуа и защитил три чемпионских пояса

Украинский боксер Александ Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© Mateusz Porzucek / Global Look Press

Бой, проходивший в тяжелом весе, состоялся во Вроцлаве (Польша). В девятом раунде 36-летний Усик отправил соперника в нокдаун, после которого Дюбуа не смог подняться. Рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Усик защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. Украинец одержал 21-ю победу в карьере, он ни разу не проигрывал. 25-летний Дюбуа проиграл второй раз, в его активе 19 побед.