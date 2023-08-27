Промоутер Дюбуа решил оспорить результат боя с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, решил подать апелляцию на результат боя с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает Talksport.

По мнению функционера, британец в пятом раунде не бил соперника ниже пояса.

«Если бы ему позволили продолжать биться в том эпизоде, он бы победил», — заявил Уоррен.

Усик после того момента взял пятиминутный перерыв.

В ночь на 27 августа Усик одержал победу над Дюбуа. В девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, после которого тот не смог подняться. Рефери зафиксировал победу Усика техническим нокаутом.