Валуев рассказал, считает ли победу Усика в бою с Дюбуа заслуженной

Бывший российский боксёр Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Госдумы, поделился мыслями о победе украинского чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика в поединке с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Усик побелил техническим нокаутом в девятом раунде. При этом после боя многие эксперты высказали мнение, что удар, который пропустил украинец в область паха, был в рамках правил. Судья, напротив, признал его нелегитимным. На восстановление Александр взял несколько минут.