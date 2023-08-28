Британский боксер Дюбуа сделал заявление после поражения от Усика

«Я уважаю этого парня. Настоящий чемпион, который дал мне тяжелый бой и у которого я буду учиться. Но прошлой ночью единственным, кто получил удар по яйцам, был я, когда мою руку не подняли после того, как я донес этот удар», — написал Дюбуа.