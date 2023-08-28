В Британии Дюбуа назвали «девкой» после поражения от Усика

«Все остальное — полное дерьмо. Я не знаю, почему Дюбуа не использовал свое тело, не давил на Усика, не угрожал, не запугивал. Он не сделал этого, он пытался быть милым. Но это неправильное время, чтобы быть на хрен милым! Они не используют свои габариты. Почему? Да потому что они сборище трусливых девок», — заявил Чисора.