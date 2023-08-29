Костя Цзю назвал сильнейшего тяжеловеса в боксе

«Политика вообще не имеет никакого значения, Усик — очень хороший боксёр. Бой против Тайсона Фьюри? Пока он не состоялся, говорить о Фьюри нет смысла. На данный момент Усик является сильнейшим тяжеловесом планеты, он это доказал», — приводит слова Цзю «Газета.Ru».