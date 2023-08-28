Российский боксер Бивол проведет бой до конца года

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол проведет следующий бой до конца года. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.
"Следующий бой планируем провести до конца года. Сейчас идут переговоры о дате и сопернике", - сказал собеседник агентства.
В активе 32-летнего Бивола 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения. Последний поединок он провел 5 ноября 2022 года против мексиканца Хильберто Рамиреса, одержав победу единогласным решением судей.