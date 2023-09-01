Рой Джонс-младший назвал главное разочарование в поединке Усика и Дюбуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший назвал главное разочарование в поединке украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. Спортсмен высказался на своем YouTube-канале.

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По словам Джонса, больше всего его расстроило то, что Дюбуа сдался во время поединка.

«Это был бой за титул чемпиона мира, а он пропустил джеб — и все. Трудно давать какие-то комментарии по этому поводу. Усик не имеет репутации мощного и взрывного панчера», — добавил экс-чемпион.

27 августа Усик одержал победу над Дюбуа. Рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Усик защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе.