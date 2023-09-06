Команда Дюбуа подала протест на результат поединка с Усиком

«Я хотел бы, чтобы они приняли правильное решение, надеюсь, они призовут к реваншу. Если быть реалистом, я не думаю, что они аннулируют результат боя. Он заслуживает реванша», — заявил он, добавив, что есть много фото- и видеоматериалов, на которых видно место удара и реакцию рефери.