Фьюри выразил сожаление из-за тренировок Нганну с Майком Тайсоном

«Человек, в честь которого меня назвали, легенда, должен пойти против меня, а затем выйти проигравшим. Думаю, он должен быть в моем углу, а не в противоположном, однако бизнес есть бизнес», — выразил сожаление Фьюри. Он добавил, что чувствует грусть из-за решения Тайсона помочь Нганну.