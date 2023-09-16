Боксер Фьюри назвал Усика маленьким украинским бомжом

«Усик — маленький украинский бомж, мне неинтересен бой с ним. Это единственное, кем он для меня является. Мне не нужны все пояса этого дивизиона. Вся эта чушь меня не интересует. Усик — обычный иностранец, который плохо говорит по-английски, поэтому поединок с ним сложно продать. Я ищу американца», — сказал Фьюри.

В конце августа Усик одолел британца Даниэля Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко. О необходимости реванша заявил промоутер Фрэнк Уоррен.