Фьюри рассказал, почему не заинтересован в поединке с Усиком

«Нет, я не заинтересован в бое с Усиком. Он — маленький украинский боксер. Это все, чем он для меня является. Я не заинтересован в объединении титулов. Для меня это ничего не значит. Все эти разговоры об объединении и прочем для меня ничего не значат. Мне нужен самый большой гонорар», — приводит слова Фьюри talkSPORT.