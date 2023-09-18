Фьюри: Джошуа отшлёпал Усик и избил толстяк, этот бой мертв

«Он трижды проиграл и дважды был нокаутирован. Он больше не может сравниться с моей лигой. Я даже и не думаю об этом поединке, у меня нет интереса.



Пузырь лопнул. Его дважды отшлёпал Усик и избил толстяк. Так что я не заинтересован в том, чтобы побеждать его.



Джошуа нужно встать в конец очереди. Этому бою конец, он мёртв. Этот поединок был исключён в тот момент, когда он был побит», — приводит слова Фьюри Daily Mail.