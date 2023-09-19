Жена Бивола о разводе с боксером: трус, даже развестись сам не может

Екатерина Бивол, жена непобежденного российского боксера Дмитрия Бивола, на видео в социальных сетях рассказала о бракоразводном процессе со своим супругом после 10 лет семейной жизни.

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«Трус, даже развестись сам не может. Ну, что могу сказать… Чемпиону мира не хватило смелости прийти сюда (в суд). Присылает только своего представителя», — заявила Екатерина.

15 августа 2023 года Бивол сообщил, что юристы боксера подали документы для официального оформления развода.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 21 победу в 21 бою (причем 11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

6 ноября Бивол победил представителя Мексики Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для него эта защита титула стала десятой.