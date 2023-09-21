Боксеру Биволу не предлагали провести реванш с Альваресом

Чемпиону мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Дмитрию Биволу не предлагали провести реванш против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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"Конкретных предложений провести реванш с Альваресом не поступало", - сказал собеседник агентства.

Бивол победил Альвареса весной прошлого года единогласным решением судей. Поединок прошел в полутяжелом весе. Ранее Альварес заявил, что хочет провести реванш осенью 2023 года.