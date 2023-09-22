«Ждите подарок на Рождество от саудовцев». Менеджер Фьюри анонсировал его бой
Спенсер Браун, менеджер британского боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри намекнул на то, что ближе к концу года может быть назначен бой его подопечного. Самым ожидаемом соперником Фьюри является украинец Александр Усик.
«Я не могу разглашать ничего, что происходит в данный момент, но если бы у вас был список рождественских желаний с одни боем, который вы бы хотели увидеть в тяжёлом весе, это вполне может произойти. Я собираюсь сказать следующее: саудовцы для сделают Рождество реальностью — это всё, что я могу сказать», — сказал Браун на Youtube-канале The Fight with Teddy Atlas.
Напомним, ближайшим соперником «цыганского короля» станет бывший боец UFC Фрэнсис Нганну. Их бой назначен на 28 октября 2023 года, он состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.