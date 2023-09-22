Менеджер Фьюри анонсировал его бой

«Я не могу разглашать ничего, что происходит в данный момент, но если бы у вас был список рождественских желаний с одни боем, который вы бы хотели увидеть в тяжёлом весе, это вполне может произойти. Я собираюсь сказать следующее: саудовцы для сделают Рождество реальностью — это всё, что я могу сказать», — сказал Браун на Youtube-канале The Fight with Teddy Atlas.