Поветкин заявил о желании вернуться в профессиональный бокс

«Хочется очень сильно. Когда этим делом всю жизнь занимался, то, конечно, тяжело. Если будет такой шанс, надо будет им воспользоваться. Главное, чтобы состояние было нормальное. Сейчас уже более менее стало», — заявил Поветкин.