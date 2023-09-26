Промоутер Фьюри заявил, что Нганну более сложный соперник, чем Чисора или Уайт

Боб Арум, промоутер Тайсона Фьюри, поделился мнением о предстоящем бое своего подопечного с бывший бойцом UFC Фрэнсисом Нганну, сравнив его с предыдущими соперниками Фьюри, Дереком Чисорой и Диллианом Уайтом.

«Абсолютно, это более опасный бой! Удар Нганну сильнее, чем у Чисоры или Диллиана Уайта. Когда ты не в лучшей форме и против тебя выходит такой панчер, тогда тебя могут и нокаутировать.

Нганну — потрясающий панчер, возможно, лучший панчер в истории UFC. Это будет действительно интересный бой. Будет очень занимательно наблюдать за ним», — сказал Арум в интервью Youtube-каналу Pro Boxing Fans.

Тайсон Фьюри провёл в 2022 году два победных боя: против Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Обоих бойцов он победил техническим нокаутом.