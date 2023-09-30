Гассиев отреагировал на отказ шведа Валлина от рукопожатия

"Нормально, это выбор каждого. Кто то жмет руку, а кто то — нет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам. Но он почему то не стал этого делать. Я на него не обиделся. Просто было чуть как то непривычно", — заявил боксер.