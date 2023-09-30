Гассиев отреагировал на отказ шведа Валлина от рукопожатия

Российский боксер Мурат Гассиев заявил, что не обижен на шведа Отто Валлина за отказ пожать руку на церемонии взвешивания. Его слова приводит "Матч ТВ".
"Нормально, это выбор каждого. Кто то жмет руку, а кто то — нет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам. Но он почему то не стал этого делать. Я на него не обиделся. Просто было чуть как то непривычно", — заявил боксер.
Поединок в тяжелом весе пройдет в Турции 30 сентября. По итогам церемонии вес Гассиева составил 98 кг, Валлина – 107,75 кг. Победитель займет вторую строчку рейтинга Международной боксерской федерации (IBF). 29-летний Гассиев — бывший чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и IBF. На его счету 30 побед при одном поражении, еще один поединок признан несостоявшимся. В активе 32-летнего Валлина 25 побед и одно поражение. 1 марта стало известно, что Гассиев стал гражданином Армении. Боксер заявил, что не собирается отказываться от выступлений под российским флагом.