Фьюри назвал условие для своего согласия на бой с Усиком
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри рассказал, что готов провести поединок с украинцем Александром Усиком в случае получения выгодного финансового предложения.
«Фанаты хотят этого боя, так что, если деньги будут, мы это сделаем», — приводит слова Фьюри talkSPORT со ссылкой на на его выступлении в BoxingOnTNT.
Ранее не раз сообщалось, что Усик и Фьюри вот-вот должны договориться о бое. Предполагалось, что он мог состояться ещё в апреле. Однако к соглашению боксёры так и не пришли. Во многом на невозможность прийти к соглашению повлияла финансовая составляющая.
Ранее Тайсон высказался о предстоящем поединке с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.
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