Майк Тайсон рассказал, перенял ли Нганну его стиль бокса

«Научил ли я Нганну своему стилю бокса? Ни в коем случае. Мы разные. У нас разные стили. Он будет боксировать, как Фрэнсис, и у него всё будет хорошо. Каждый увидит, что он постоянно совершенствуется, и я очень горжусь тем, что он здорово выдержал все испытания.



Он будет сражаться с величайшим бойцом последнего времени… возможно, с величайшим бойцом всех времён. С нетерпением жду этого боя», — сказал Тайсон на канале TheMacLife в YouTube.