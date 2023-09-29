Валлин не пожал руку Гассиеву перед боем за пояс WBA Inter-Continental
В турецком Белеке состоялась официальная процедура взвешивания перед боем между чемпионом WBA Inter-Continental россиянином Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлином. Сам 12-раундовый поединок в тяжелом весе пройдет 30 сентября и будет главным событием вечера бокса "Ночь чемпионов IBA".
Вес Гассиева составил 98 кг. Валлин значительно перевесил соперника - 107,75 кг.
На церемонии взвешивания швед отказался пожимать руку Гассиеву.
"Нормально воспринял его решение, это выбор каждого, - приводит слова Гассиева Федерация бокса России. - Кто-то жмет руку, а кто-то - нет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам. Но он почему-то не стал этого делать. Я на него не обиделся. Просто было как-то непривычно".
Валлин объяснил свое поведение тем, что приехал на бой, а не на дружелюбный вечер.
"Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его, - заявил Валлин. - Я уважаю Мурата как боксера. Думаю, что мне надо боксировать с умом. Мне известны его и свои сильные стороны. Я преподам ему урок и буду ждать ошибки противника".
Бой Гассиева и Валлина в прямом эфире будет показан на Первом канале, начало трансляции в субботу в 23:15 мск.