Валлин не пожал руку Гассиеву перед боем за пояс WBA Inter-Continental

"Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его, - заявил Валлин. - Я уважаю Мурата как боксера. Думаю, что мне надо боксировать с умом. Мне известны его и свои сильные стороны. Я преподам ему урок и буду ждать ошибки противника".