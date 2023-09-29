Гассиев прокомментировал отказ шведского боксера Валлина пожать ему руку
Шведский боксер Отто Валлин не стал жать руку россиянину Мурату Гассиеву из-за неуважения. Такое мнение ТАСС высказал Гассиев.
Поединок Гассиев - Валлин пройдет в Турции 30 сентября. На церемонии взвешивания в преддверии боя швед отказался пожать руку россиянину.
"Я проявил к нему уважение, как делаю со всеми своими соперниками. Он не сделал этого в ответ. Это не самая привычная ситуация, но я не держу зла", - сказал Гассиев.