Кремлев назвал унижением выступление на Олимпиаде без флага и гимна

"Выступать без флага и гимна - это унижение. Нельзя унижаться. Функционерам надо набраться смелости и принять решение. Это как отказаться от матери", - сказал Кремлев.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.