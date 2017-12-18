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Крамник и Карякин поддержали кандидатуру Филатова
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Крамник и Карякин поддержали кандидатуру Филатова на выборах президента РШФ 

ТАСС 18 декабря 2017
Фото: ТАСС
Гроссмейстеры Владимир Крамник и Сергей Карякин поддержали кандидатуру действующего президента Российской шахматной федерации (РШФ) Андрея Филатова на выборах главы организации. Об этом сообщает пресс-служба РШФ.
Также кандидатуру Филатова на выборах, которые пройдут в феврале 2018 года, поддержали Александра Костенюк, Александра Горячкина, Александр Грищук, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Владимир Федосеев, Ян Непомнящий. Кроме того, шахматисты поздравили Филатова с днем рождения, 18 декабря ему исполняется 46 лет.
"Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие шахмат, — говорится в поздравлении гроссмейстеров. — За четыре года удалось сделать многое. Программа "Шахматы в музеях" стала популярным брендом, гроссмейстеры демонстрировали свое мастерство в самых знаменитых музеях России. В Центральном доме шахматиста открылся обновленный музей шахмат, один из лучших в мире, вышел на новый уровень и стал международным турнир школьных команд "Белая ладья".
Филатов является вице-президентом Международной шахматной федерации и старшим тренером мужской сборной России. Он возглавляет РШФ с 2014 года.
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