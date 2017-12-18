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Карпов и Карякин провели совместный шахматный сеанс
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Карякин и Карпов провели сеанс одновременной игры на 22 досках 

Чемпионат.com 18 декабря 2017
Фото: РИА Новости
17 декабря в «Центре искусств» в Москве состоялся сеанс одновременной игры международных гроссмейстеров Анатолия Карпова и Сергея Карякина с финалистами шахматного турнира среди инвесторов и трейдеров, организованного инвестиционной компаний «Открытие Брокер» и Ассоциацией шахматных федераций. Гроссмейстеры играли белыми фигурами на 22 досках, делая ходы по очереди. Анатолий и Сергей одержали общую победу со счётом 20,5 — 1,5, несмотря на поражение в одной из партий.
«Игра была достаточно упорная. Одну партию мы проиграли — кто-то из нас «зевнул» ферзя. Одна игра завершилась вничью, хотя ещё несколько партий должны были закончиться мирным исходом, но в последний момент нам с Сергеем удалось взять верх. Сеанс одновременной игры — довольно сложный формат, так как мы с Сергеем не имели возможности совещаться и обсуждать стратегию. Мы подходим к доске, делаем быстрый ход и не всегда успеваем увидеть замысел друг друга», — прокомментировал участие в сеансе Карпов.
Сергей Карякин в свою очередь поблагодарил организаторов и выразил надежду, что подобные соревнования будут проводиться постоянно.
«Впечатления от мероприятия самые наилучшие. Я никогда не давал такой сеанс, мне было очень приятно сыграть в паре с Анатолием Евгеньевичем. Это было интересно и необычно. Приятно видеть, что такие крупные компании не только популяризируют шахматы, но и делают это на высочайшем уровне», — сказал Карякин.
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