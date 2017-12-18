Карпов и Карякин провели совместный шахматный сеанс

Карякин и Карпов провели сеанс одновременной игры на 22 досках

17 декабря в «Центре искусств» в Москве состоялся сеанс одновременной игры международных гроссмейстеров Анатолия Карпова Сергея Карякина с финалистами шахматного турнира среди инвесторов и трейдеров, организованного инвестиционной компаний «Открытие Брокер» и Ассоциацией шахматных федераций. Гроссмейстеры играли белыми фигурами на 22 досках, делая ходы по очереди. Анатолий и Сергей одержали общую победу со счётом 20,5 — 1,5, несмотря на поражение в одной из партий.

«Игра была достаточно упорная. Одну партию мы проиграли — кто-то из нас «зевнул» ферзя. Одна игра завершилась вничью, хотя ещё несколько партий должны были закончиться мирным исходом, но в последний момент нам с Сергеем удалось взять верх. Сеанс одновременной игры — довольно сложный формат, так как мы с Сергеем не имели возможности совещаться и обсуждать стратегию. Мы подходим к доске, делаем быстрый ход и не всегда успеваем увидеть замысел друг друга», — прокомментировал участие в сеансе Карпов.

Сергей Карякин в свою очередь поблагодарил организаторов и выразил надежду, что подобные соревнования будут проводиться постоянно.