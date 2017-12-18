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Глава РШФ Филатов не не выдвинется на пост президента FIDE
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Глава РШФ Филатов не планирует выдвигаться на пост президента FIDE 

ТАСС 18 декабря 2017
Фото: ТАСС
Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов не планирует участвовать в выборах главы Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом он заявил ТАСС.
По его словам, РШФ определится с тем, какого кандидата поддержать на выборах главы FIDE, в мае.
"Это не мой цикл, и планов выдвигаться в президенты FIDE у меня нет, — сказал Филатов. — Говорить о том, кого РШФ будет поддерживать на выборах, преждевременно. В мае определимся, если съезд не определит эту ситуацию раньше".
Филатов возглавляет РШФ с 1 февраля 2014 года и планирует баллотироваться на пост главы организации на выборах, которые пройдут в феврале 2018 года. В 2014 году Филатов был избран вице-президентом Международной шахматной федерации.
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