Глава РШФ Филатов не не выдвинется на пост президента FIDE

Глава РШФ Филатов не планирует выдвигаться на пост президента FIDE

"Это не мой цикл, и планов выдвигаться в президенты FIDE у меня нет, — сказал Филатов. — Говорить о том, кого РШФ будет поддерживать на выборах, преждевременно. В мае определимся, если съезд не определит эту ситуацию раньше". По его словам, РШФ определится с тем, какого кандидата поддержать на выборах главы FIDE, в мае.

Филатов возглавляет РШФ с 1 февраля 2014 года и планирует баллотироваться на пост главы организации на выборах, которые пройдут в феврале 2018 года. В 2014 году Филатов был избран вице-президентом Международной шахматной федерации.