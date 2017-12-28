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Федосеев завоевал серебро на ЧМ по рапиду
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Федосеев завоевал серебро на чемпионате мира по рапиду 

Газета.Ru 28 декабря 2017
Фото: Этери Кублашвили
Российский шахматист Владимир Федосеев обыграл соотечественника Владислава Артемьева в заключительном туре чемпионата мира по рапиду, который проходит в Саудовской Аравии, сообщает RT.
Таким образом, Федосеев закончил выступление на турнире на втором месте. Бронзу завоевал еще один россиянин Ян Непомнящий, одолевший китайского шахматиста Ван Хао.
Победителем турнира стал представитель Индии Вишванатан Ананд.
Александр Грищук, Борис Савченко, Петр Свидлер, Владислав Артемьев и Сергей Григорьянц заняли пятое, шестое, 13-е, 16-е и 18-е места соответственно.
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