Карлсен выиграл шахматный супертурнир

Карлсен после ничьей с Карякиным выиграл шахматный супертурнир

Состоялся последний тур супертурнира. Карлсен сыграл вничью с россиянином Сергеем Карякиным . Голландец Аниш Гири сыграл вничью с китайцем Вэй И. Крамник обыграл индийца Адхибана Башкарана.

У Карлсена и Гири было по 9 баллов, но Карлсен обыграл голландца на тай-брейке. Крамник набрал 8,5 балла, передает ТАСС

Карлсен побеждает в Вейк-ан-Зее шестой раз.

Напомним, 1 декабря Карякин проиграл Карлсену в игре за шахматную корону на тай-брейке — 1:3 (общий счет 7:9). Тогда Карлсен стал чемпионом мира.