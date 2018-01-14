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Карлсен выиграл шахматный супертурнир
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Карлсен после ничьей с Карякиным выиграл шахматный супертурнир 

Деловая газета «Взгляд» 14 января 2018
Фото: ТАСС
Победителем шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), россиянин Владимир Крамник занял третье место.
Состоялся последний тур супертурнира. Карлсен сыграл вничью с россиянином Сергеем Карякиным. Голландец Аниш Гири сыграл вничью с китайцем Вэй И. Крамник обыграл индийца Адхибана Башкарана.
У Карлсена и Гири было по 9 баллов, но Карлсен обыграл голландца на тай-брейке. Крамник набрал 8,5 балла, передает ТАСС.
Карякин стал шестым. Кроме того, россияне Петр Свидлер и Максим Матлаков заняли седьмое и девятое места соответственно, передает RT.
Карлсен побеждает в Вейк-ан-Зее шестой раз.
Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.
Напомним, 1 декабря Карякин проиграл Карлсену в игре за шахматную корону на тай-брейке — 1:3 (общий счет 7:9). Тогда Карлсен стал чемпионом мира.
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