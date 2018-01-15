Свидлер сыграл вничью с лидером на турнире в Вейк-ан-Зее 

Все российские участники завершили свои партии третьего тура шахматного супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее вничью. Сергей Карякин разошёлся миром с американцем Уэсли Со, Владимир Крамник — с китаянкой Хоу Ифань, Пётр Свидлер — с голландцем Анишем Гири, Максим Матлаков — с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Также не выявили победителя норвежец Магнус Карлсен и китаец Вэй И.
Победы в третьем туре одержали два гроссмейстера. Индиец Вишванатан Ананд обыграл американца Фабиано Каруану, а англичанин Гавейн Джонс оказался сильнее индийца Башкарана Адхибана.
Положение после 3-го тура
1-2. Ананд, Гири — по 2,5, 3-5. Карлсен, Мамедьяров, Джонс — по 2, 6-9. Карякин, Со, Свидлер, Крамник, — по 1,5, 10-12. Каруана, Вэй И, Матлаков — по 1, 13-14. Хоу Ифань, Адхибан — 0,5.